Ученые США нашли уязвимость в работе используемых Киевом систем Starlink Ученые из Техасского университета нашли критическую уязвимость в работе Starlink

Фото: starlink.com/specifications

Ученые из Техасского университета обнаружили критическую уязвимость в работе спутниковых систем безопасности Starlink. В материале, опубликованном на портале MIT Technology Review, они рассказали, что последовательности синхронизирующихся сигналов полностью предсказуемы, поэтому систему можно легко взломать.

Наши выводы подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в сам Starlink. <...> Хотя последовательности синхронизации обещают навигацию, тот факт, что они полностью предсказуемы и используются во всем созвездии, представляет собой уязвимость в системе безопасности. <...> Любая навигационная система, работающая с последовательностями с открытым исходным кодом, определенно может быть подделана, потому что каждый будет знать, как обнаружить эти сигналы и создать поддельные, — говорит один из авторов статьи.

Система Starlink активно используется на Украине после того, как ею поделился американский предприниматель Илон Маск. По мнению автора публикации, власти страны и ее союзники на Западе уже начали понимать, что не могут полностью контролировать работу Starlink и мало о ней знают. При этом вопросы об оплате услуг порождают хаос.

Ранее Маск заявил, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают несколько стран, организаций и частных лиц. По словам бизнесмена, из-за издержек его компания SpaceX теряет по $20 млн в месяц.

Ранее стало известно, что Киев ведет переговоры с Маском, чтобы разобраться с ситуацией вокруг финансирования работы Starlink на Украине. По словам главы Минобороны страны Алексея Резникова, с предпринимателем лично общается министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он также заявил, что Киев продолжит сотрудничать со SpaceX на «техническом уровне», независимо от источников финансирования работы Starlink.