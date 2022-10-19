Маск рассказал, кто и сколько платит за спутниковый интернет для Украины Маск: страны и частные лица оплачивают для Украины 11 из 25 тысяч терминалов интернета Starlink

Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил в своем Twitter, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают несколько стран, организаций и частных лиц. По словам бизнесмена, на издержках его компания SpaceX теряет по $20 млн в месяц и продолжит это делать.

Никаких денег от министерства обороны США, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за приблизительно 11 тысяч из 25 тысяч терминалов (спасибо!). <...> SpaceX теряет около $20 млн в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, <...> но мы продолжим делать это, — написал Маск.

Бизнесмен отметил, что последние расходы связаны с обеспечением повышенных мер безопасности для кибервоенной защиты.

В середине октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Маск призвал Пентагон взять оплату услуг связи на себя. Позднее, в ночь на 16 октября, бизнесмен заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева. Позднее он подчеркнул, что компания отозвала заявку на финансирование.

До этого Маск выразил мнение, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Кроме того, предприниматель предложил оставить Крымский полуостров России.