На Украине сообщили о переговорах с Маском по финансированию Starlink Глава Минобороны Украины заявил о переговорах с Маском по финансированию Starlink

Фото: shutterstock.com

Киев ведет переговоры с американским бизнесменом Илоном Маском, чтобы разобраться с ситуацией вокруг финансирования работы Starlink на Украине, заявил изданию Politico глава Минобороны страны Алексей Резников. По его словам, с Илоном Маском лично общается министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

У них личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию при последнем обсуждении вопроса, — сказал Резников.

Он также заявил, что Киев продолжит сотрудничать со SpaceX на «техническом уровне» независимо от источников финансирования работы Starlink. Как сообщили два американских чиновника, участвовавших в обсуждениях, Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink за счет средств из фонда, который использовался для поставок оружия и оборудования. Также, по словам Резникова, финансирование может продолжаться за счет европейских инвесторов или частных пожертвований.

Ранее Маск заявил, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают несколько стран, организаций и частных лиц. По словам бизнесмена, на издержках его компания SpaceX теряет по $20 млн в месяц.