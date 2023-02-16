Американская разведчица назвала главное опасение США в конфликте на Украине Экс-офицер Пентагона Коффлер заявила, что конфликт на Украине может разорвать Европу

Фото: White House/Global Look Press

США боятся, что спецоперация на Украине может затянуться, передаёт The Washington Post (WP). Об этом объявила в прямом эфире телеканала Fox News офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.

Это бесконечный конфликт, который превращается в очередной Афганистан, и сейчас для Пентагона самое время задуматься, какова его конечная цель. У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски, — подчеркнула она.

По ее словам, украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и администрации Байдена строить планы на перспективу. Она обвинила американское руководство в том, что Вашингтон поставляет Киеву оружие на многие миллиарды долларов, но никто не указывает «конкретных и достижимых целей» в конфликте на Украине.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия соприкосновения, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.