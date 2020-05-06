США

Американская группа по борьбе с коронавирусом будет помогать экономике

17:48, 06 мая 2020
Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что межведомственная группа по борьбе с коронавирусом продолжит свою работу. По его словам, она сосредоточится на экономике.

Кроме того, её участники будут заниматься вакцинами и лечением COVID-19. Он отметил, что группа проделала «фантастическую работу».

В связи с этим успехом рабочая группа в течение неопределённого времени будет продолжать [работу], сосредоточившись на безопасности и открытии нашей страны снова, — написал Трамп в Twitter.

Глава государства добавил, что в зависимости от обстоятельств состав группы может быть изменён.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США занимают первое место в мире по числу заражённых коронавирусной инфекцией граждан, поскольку американские тесты на выявление болезни самые лучшие в мире. С таким заявлением выступил Дональд Трамп, отметивший, что другие страны отстают от США в уровне тестирования.

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