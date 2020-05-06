Американская группа по борьбе с коронавирусом будет помогать экономике

https://static.news.ru/photo/da82fc1c-8fa9-11ea-9769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что межведомственная группа по борьбе с коронавирусом продолжит свою работу. По его словам, она сосредоточится на экономике.

Кроме того, её участники будут заниматься вакцинами и лечением COVID-19. Он отметил, что группа проделала «фантастическую работу».

В связи с этим успехом рабочая группа в течение неопределённого времени будет продолжать [работу], сосредоточившись на безопасности и открытии нашей страны снова, — написал Трамп в Twitter.

Глава государства добавил, что в зависимости от обстоятельств состав группы может быть изменён.

The White House CoronaVirus Task Force, headed by Vice President Mike Pence, has done a fantastic job of bringing together vast highly complex resources that have set a high standard for others to follow in the future. Ventilators, which were few & in bad shape, are now being.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что США занимают первое место в мире по числу заражённых коронавирусной инфекцией граждан, поскольку американские тесты на выявление болезни самые лучшие в мире. С таким заявлением выступил Дональд Трамп, отметивший, что другие страны отстают от США в уровне тестирования.