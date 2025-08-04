Американка поймала бриллиантовую цихлазому и стала рекордсменкой В США впервые поймали бриллиантовую цихлазому на севере Техаса

Жительница Сан-Анджело в штате Техас поймала бриллиантовую цихлазому весом 272 грамма, что стало первым зарегистрированным рекордом для водоема Спринг-Крик, передает San Angelo LIVE. Этот вид рыб — единственный представитель семейства цихловых, который обитает на территории США.

Бриллиантовую цихлазому выловила Кейлин Ривера-Кук. Ее улов стал первым официально зарегистрированным случаем поимки этой рыбы в водах Спринг-Крика, протекающего в районе города Мерцон. Ривера-Кук передала улов комиссии, которая ведет реестр водоемов. После официального подтверждения ее признают рекордсменкой.

Бриллиантовая цихлазома, или цихлазома Рио-Гранде, обычно обитает в реке Рио-Гранде в Колорадо и Южном Техасе. На севере штата этот вид не встречали.

Ранее в США 11-летний мальчик поймал белого чукучана, когда рыбачил с отцом. Улов весом 500 граммов стал рекордом штата Арканзас, так как ранее этот вид рыбы здесь не ловили. Окружной инспектор по рыболовству подтвердил вид рыбы и взвесил ее на сертифицированных весах. Теперь экземпляр возглавляет рейтинг чукучанов в Арканзасе.