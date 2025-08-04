Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 13:38

Американка поймала бриллиантовую цихлазому и стала рекордсменкой

В США впервые поймали бриллиантовую цихлазому на севере Техаса

Цихлазома бриллиантовая Цихлазома бриллиантовая Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жительница Сан-Анджело в штате Техас поймала бриллиантовую цихлазому весом 272 грамма, что стало первым зарегистрированным рекордом для водоема Спринг-Крик, передает San Angelo LIVE. Этот вид рыб — единственный представитель семейства цихловых, который обитает на территории США.

Бриллиантовую цихлазому выловила Кейлин Ривера-Кук. Ее улов стал первым официально зарегистрированным случаем поимки этой рыбы в водах Спринг-Крика, протекающего в районе города Мерцон. Ривера-Кук передала улов комиссии, которая ведет реестр водоемов. После официального подтверждения ее признают рекордсменкой.

Бриллиантовая цихлазома, или цихлазома Рио-Гранде, обычно обитает в реке Рио-Гранде в Колорадо и Южном Техасе. На севере штата этот вид не встречали.

Ранее в США 11-летний мальчик поймал белого чукучана, когда рыбачил с отцом. Улов весом 500 граммов стал рекордом штата Арканзас, так как ранее этот вид рыбы здесь не ловили. Окружной инспектор по рыболовству подтвердил вид рыбы и взвесил ее на сертифицированных весах. Теперь экземпляр возглавляет рейтинг чукучанов в Арканзасе.

рыбы
улов
рекорды
Техас
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.