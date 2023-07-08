Американец получил 90 пожизненных сроков Техасского стрелка Крусиуса приговорили к 90 пожизненным срокам в США

Фото: El Paso Police/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патрик Крусиус

Федеральный суд города Эль-Пасо, штат Техас, приговорил 24-летнего Патрика Крусиуса, более известного как техасский стрелок, к 90 пожизненным срокам заключения, передает CNN. Суд доказал, что в августе 2019 года обвиняемый открыл стрельбу из автомата АК-47 по посетителям магазина Walmart мексиканского происхождения в Эль-Пасо. В результате нападения погибли 23 человека, еще около 20 получили различные ранения.

Всего против Крусиуса было предъявлено 90 федеральных обвинений, среди которых преступление на почве ненависти и преступление с применением огнестрельного оружия. Суд признал нападавшего виновным по всем пунктам.

Финальное заседание суда длилось 40 минут. Адвокат пытался доказать суду, что его подзащитный страдает от тяжелого психического заболевания, этим и было вызвано его буйное поведение. Кроме этого, он отметил, что Крусиус полностью признал свою вину, а потому приговор ему может быть смягчен. При этом федеральный прокурор Ян Мартинес Ханна заявил, что все нападение было заранее спланировано и каждая деталь была изложена в документе Крусиуса.

Суд согласился с доводами обвиняемой стороны, и приговорил техасского стрелка к 90 пожизненным срокам, или 900 годам, по всем пунктам обвинения.

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