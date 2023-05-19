Сербы сдали свыше 15 тысяч единиц оружия после массовых расстрелов CNN: после массовых расстрелов в стране сербы сдали свыше 15 тысяч единиц оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Через две недели после того, как Сербию потрясли массовые расстрелы, жители страны сдали более 15 тысяч единиц оружия, более 2,5 тысячи взрывных устройств и сотни тысяч патронов. Такие результаты стали возможны благодаря объявленной властями месячной амнистии, сообщает CNN.

Канал отмечает, что в мае 2023 года в Сербии произошли две перестрелки, в которых было убито 18 человек и еще 21 ранен.

Президент Александр Вучич после этого объявил о ряде мер, направленных на «почти полное разоружение» страны. За рубежом Вучича похвалили, а в Сербии действия президента расценили как «недостаточную уверенность». Теперь в Белграде и других регионах Сербии 19 мая ожидаются протесты против правительства.

Улицы зовут нас, — сказал лидер оппозиции Здравко Понос.

Ранее Александр Вучич заявил, что в ближайшее время уйдет с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Он добавил, что все объяснит соотечественникам на предстоящем съезде СПП, который запланирован на 26 мая и должен стать крупнейшим в истории страны, сообщает Blic.