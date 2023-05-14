Вучич объявил об уходе с поста главы правящей партии Сербии

Фото: predsednik.rs

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время уйдет с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Он добавил, что все объяснит соотечественникам на предстоящем съезде СПП, который запланирован на 26 мая и должен стать крупнейшим в истории страны, сообщает Blic.

Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. Я объясню это на большом собрании, — сказал сербский лидер.

Он добавил, что на предстоящем съезде будут приняты важные решения, в том числе относительно требований оппозиции об отставке высокопоставленных чиновников, среди которых министры внутренних дел и просвещения. По его словам, если оппозиция настаивает на смене кабмина, то это может быть сделано посредством выборов в сентябре.

Ранее Вучич заявил, что в Белграде не будет «майдана», аналогичного тому, что произошел в Киеве в 2014 году. По его словам, в Сербии такое невозможно. Он подчеркнул, что не станет держаться за кресло до последнего, если народ потребует его отставки.

Несколько дней назад в Белграде прошли массовые митинги оппозиции под лозунгом «Сербия против насилия». Протестующие требовали отставки ряда членов правительства, а также закрытия проправительственных СМИ, которые, по их мнению, пропагандируют ненависть и насилие.