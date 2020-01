43-летнего Джейкоба Блэра Скотта арестовали 29 января, в тот же день, когда мужчина был включён в список 15-ти самых разыскиваемых Службой федеральных маршалов США людей. Правоохранители нашли американца в городе Антлерс штата Оклахома благодаря наводке, он жил в автодоме.

A man faked his own death to avoid being prosecuted for raping his stepdaughter, authorities say https://t.co/JPDpjYknVK