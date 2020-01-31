https://static.news.ru/photo/42bc6ec2-43fa-11ea-aa88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Krenkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Житель американского штата Миссисипи инсценировал собственную смерть, чтобы избежать судебного преследования за предполагаемое изнасилование 14-летней приёмной дочери.

43-летнего Джейкоба Блэра Скотта арестовали 29 января, в тот же день, когда мужчина был включён в список 15-ти самых разыскиваемых Службой федеральных маршалов США людей. Правоохранители нашли американца в городе Антлерс штата Оклахома благодаря наводке, он жил в автодоме.

A man faked his own death to avoid being prosecuted for raping his stepdaughter, authorities say https://t.co/JPDpjYknVK — The Washington Post (@washingtonpost) January 31, 2020

Скотт изначально отказывался от сотрудничества с представителями властей и утверждал, что не является тем, кого они разыскивают. После проверки тату на его теле мужчина сознался, кто он есть на самом деле, сообщает CNN. Арестованному предъявили обвинения по 14 пунктам, включая обвинения в сексуальном насилии, прикасании к несовершеннолетней с сексуальными мотивами и эксплуатации ребёнка.

Служба федеральных маршалов считает, что мужчине удавалось оставаться в тени благодаря боевой подготовке. Искать Скотта начали в июле 2018 года, когда он не явился на судебное заседание, находясь на свободе под залогом. Следователи нашли его брошенную лодку в городе Орандж-Бич в Алабаме. В судне было оружие и записка, но улик, говорящих о самоубийстве мужчины, не было. Тело пропавшего неделю искали в Мексиканском заливе, однако оно так и не было найдено. Позднее оперативники обнаружили, что незадолго до исчезновения Скотт снял со счёта в банке $45 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в башкирском селе мужчина надругался над собственной четырёхлетней дочерью, после чего покончил с собой. Свидетелем преступления стала его супруга.