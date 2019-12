Эти материалы якобы доказывают, что процедурой импичмента демократы пытаются скрыть нарушения закона компанией Burisma и соучастие сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в отмывании миллионов долларов, передаёт РИА Новости.

Джулиани сделал такое заявление после поездки в Венгрию, Австрию и на Украину. По его утверждению, схема отмывания $16 млн привела к фирме на Кипре, и в конце этой цепочки $3 млн осели у Хантера Байдена. Также Джулиани продемонстрировал письмо от 2016 года, поступившее властям Украины из латвийской прокуратуры, в котором говорится о возможной причастности Байдена и Burisma к отмыванию средств.