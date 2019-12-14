https://static.news.ru/photo/3b7694ce-1fc6-11ea-919a-fa163e074e61_660.jpg Руди Джулиани Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал, что ему удалось добрать ряд важных документов и свидетельств.

Эти материалы якобы доказывают, что процедурой импичмента демократы пытаются скрыть нарушения закона компанией Burisma и соучастие сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в отмывании миллионов долларов, передаёт РИА Новости.

Джулиани сделал такое заявление после поездки в Венгрию, Австрию и на Украину. По его утверждению, схема отмывания $16 млн привела к фирме на Кипре, и в конце этой цепочки $3 млн осели у Хантера Байдена. Также Джулиани продемонстрировал письмо от 2016 года, поступившее властям Украины из латвийской прокуратуры, в котором говорится о возможной причастности Байдена и Burisma к отмыванию средств.

Witness Viktor Shokin:



Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.



Fired due to VP Biden’s threat not to release $1B in vital US aid.



Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.



Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

Подлинность письма подтвердил экс-генпрокурор Украины Виктор Шохин, который, как он утверждает, был уволен по указанию Байдена из-за антикоррупционного расследования в отношении Burisma.

Также свидетелем выступил сменивший Шохина на посту прокурора Юрий Луценко. Он, по словам Джулиани, утверждает, что экс-посол США на Украине Мари Йованович лгала под присягой в Конгрессе, говоря что Луценко не давал им информации по схеме вывода $7 млрд, а также препятствовала оформлению виз тем, кто мог пролить свет на коррумпированность Байдена.

Как писал NEWS.ru ранее, сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена и других свидетелей американскому лидеру Дональду Трампу разрешат вызвать в Сенат в рамках процедуры импичмента. Об этом заявил сенатор Тед Круз.