Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил о готовности дать показания по делу об импичменте американского лидера. Для этого он готов прийти в Сенат.

О своём желании Джулиани заявил в беседе с журналистами в поместье президента Мар-а-Лаго во Флориде. Он выразил готовность представлять интересы президента на этом процессе, сообщает телеканал ABC.

При этом юрист заявил, что обвинения можно предъявить и политическим противникам Трампа, которые добиваются его отставки.

Я бы с удовольствием занялся этим делом, — сказал адвокат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший вице-президент США Джозеф Байден не собирается подчиняться повестке Сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. О своей позиции претендент на пост президента от демократов сообщил в интервью газете The Des Moines Register.

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