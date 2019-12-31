Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил о готовности дать показания по делу об импичменте американского лидера. Для этого он готов прийти в Сенат.
О своём желании Джулиани заявил в беседе с журналистами в поместье президента Мар-а-Лаго во Флориде. Он выразил готовность представлять интересы президента на этом процессе,
При этом юрист заявил, что обвинения можно предъявить и политическим противникам Трампа, которые добиваются его отставки.
Я бы с удовольствием занялся этим делом, — сказал адвокат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший вице-президент США Джозеф Байден не собирается подчиняться повестке Сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. О своей позиции претендент на пост президента от демократов
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