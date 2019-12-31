https://static.news.ru/photo/047b05a4-2ce1-11ea-9a7b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил о готовности дать показания по делу об импичменте американского лидера. Для этого он готов прийти в Сенат.

О своём желании Джулиани заявил в беседе с журналистами в поместье президента Мар-а-Лаго во Флориде. Он выразил готовность представлять интересы президента на этом процессе, сообщает телеканал ABC.

При этом юрист заявил, что обвинения можно предъявить и политическим противникам Трампа, которые добиваются его отставки.

Я бы с удовольствием занялся этим делом, — сказал адвокат.