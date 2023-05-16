В Екатеринбурге отменили спектакль с участием Ксении Раппопорт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Раппопорт

В Екатеринбурге отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актрисы Ксении Раппопорт, сообщает «Осторожно Media» со ссылкой на источник. 18 мая спектакль должен был пройти во Дворце молодежи региональной столицы, но афиша пропала с сайта учреждения.

По данным медиахолдинга, отмены концертов связаны с тем, что от худрука МДТ Льва Додина потребовали уволить актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт, чтобы наказать их за высказывания против СВО.

Продюсер спектакля Даниил Ерохин в комментарии изданию It’s My City опроверг сообщения о болезни Раппопорт, которая якобы стала причиной отмены спектакля. Он заявил, что официальной причиной отмены стало техническое состояние Дворца молодежи. Постановку покажут, если площадка решит вопросы и даст подтверждение организаторам.

15 мая Козловский рассказал в своем Telegram-канале, что отменены очередные показы спектаклей с его участием в Малом драматическом театре — Театре Европы Санкт-Петербурга. В связи с этим он решил уйти в отпуск до конца года. Сам театр 6 мая был опечатан Роспотребнадзором из-за нарушения санитарных норм.