Драмтеатр Льва Додина в Санкт-Петербурге опечатал Роспотребнадзор

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Санкт-Петербурге опечатали Академический малый драмтеатр Льва Додина, в его помещениях накануне с полудня и до позднего вечера работал Роспотребнадзор, пишет издание «Фонтанка». Двери театра закрылись как минимум до 12 мая. Отмечается, что репетиции в стенах учреждения проходить по-прежнему будут, все сотрудники также выйдут на работу, однако для зрителе двери будут закрыты.

В пресс-службе театра рассказали, что вскоре начнут возврат зрителям средств за билеты на спектакли, запланированные до означенной даты.

Пока по 12-е, потому что прекращение деятельности на основании заключения Роспотребнадзора возможно только по суду. Сейчас праздники, страна не работает, а 12-го документы передадут, наверное, в суд, или продлят «до устранения» — мы не знаем, — сообщили в МДТ.

В пресс-службе драмтеатра не стали комментировать, что могло привлечь к нему внимание Роспотребнадзора.

Ранее театр был вынужден переносить спектакли, в которых задействован актер Данила Козловский. Актера заподозрил в дискредитации Вооруженных сил России общественный деятель Виталий Бородин, попросив провести проверку.

По информации Telegram-канала SHOT, ранее суд отклонил иск актера Данилы Козловского, поданный против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Артист обвинял общественника в клевете после того, как тот потребовал проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Причиной отказа в возбуждении дела стало то, что иск был оформлен с нарушениями.