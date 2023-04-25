Козловский вновь попытается отомстить общественнику за отмену спектаклей Козловский намерен снова подать иск о клевете к главе ФПБК Бородину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер Данила Козловский

Российский актер Данила Козловский намерен снова подать иск к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину за клевету. По информации Telegram-канала SHOT, артист не планирует отказываться от идеи привлечь к ответственности общественника, обвинившего его в публичных высказываниях против военной операции на Украине и призывах выходить на митинги.

Козловский уже подавал иск против Бородина. Суд отклонил его из-за нарушений.

Иск уже по факту был подан, — сообщил NEWS.ru пресс-секретарь и брат Козловского.

20 апреля Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге объявил о переносе на месяц двух спектаклей «Гамлет» с Данилой Козловским в главной роли. Показы состоятся 21 и 22 мая вместо 20 и 21 апреля.

Бородин, прибывший на прошлое судебное заседание, отметил, что готов вместе с Козловским посетить Донбасс. Он также заявлял, что намерен задать в суде все имеющиеся вопросы к артисту. В том числе общественник хотел узнать о двойном гражданстве актера.