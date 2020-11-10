Ушёл из жизни актёр Александр Лукаш

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Советский и российский актёр театра и кино Александр Лукаш скончался на 73-м году жизни.

Сообщение об этом появилось на странице театра «У Никитских ворот» в Facebook. В театре напомнили о ролях, которые исполнил актёр за время работы в «У Никитских ворот», и заявили, что представить то, что эти персонажи в его исполнении больше не выйдут на сцену, невозможно.

Ушёл из жизни Александр Лукаш, актёр безграничного таланта и непростой творческой судьбы. Он был настоящим интеллигентом и неординарным человеком, — говорится в сообщении.

Актёр являлся выпускником школы-студии при МХАТ. Свою работу в театре «У Никитских ворот» начал в 1988 году. В 2011 году стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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