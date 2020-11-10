Тренер по фигурному катанию Игорь Москвин ушёл из жизни

https://static.news.ru/photo/bc1406e2-233b-11eb-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Игорь Москвин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

На 92-м году жизни скончался советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.

Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича, — говорится в сообщении.

В федерации заявили, что «светлая память об Игоре Борисовиче» будет жить «в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию».

Москвин успел воспитать и подготовил многих выдающихся спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов. За свою спортивную карьеру, выступая в паре с Майей Беленькой, трижды становился чемпионом СССР в парном катании (1952, 1953 и 1954), а также стал первым советским фигуристом, участвовавшим в чемпионате Европы 1956 года.

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