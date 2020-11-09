Умер заслуженный артист РФ Валентин Тепляков

https://static.news.ru/photo/4902d6ec-22a0-11eb-a29b-fa163e074e61_660.jpg Валентин Тепляков Фото: ГИТИС/gitis.net

Режиссёр и педагог, почётный профессор Центральной академии драмы (Пекин) и профессор Института театрального искусства им. И. Кобзона Валентин Тепляков скончался от коронавируса на 70-м году жизни.

Наш коллектив понёс огромную утрату — после тяжёлой болезни из жизни ушёл очень хороший и востребованный человек, великий режиссёр и педагог, — говорится в сообщении на сайте института.

В Институте театрального искусства им. Иосифа Кобзона Тепляков заведовал кафедрой драматического искусства. Соболезнования родным и близким покойного также выразил ГИТИС, где Тепляков преподавал более 30 лет, 20 из которых был деканом актёрского факультета.

Он ушёл внезапно, став ещё одной жертвой охватившей планету пандемии, — уточнили в ГИТИСе.

В ГИТИСе также отметили, что при «деятельном участии Теплякова в 1990-е и в начале 2000-х годов открылись, хотя и ненадолго, филиалы института» в разных городах России и мира. Он также многое сделал для объединения театрального пространства, став инициатором фестиваля театральных школ стран БРИКС.

Тепляков был востребован и за рубежом. Он, например, поставил «Три сестры» в Национальном театре Сервантеса в Буэнос-Айресе, пьесу «Иванов» на хинди в Нью-Дели, вёл семинары по актёрскому мастерству в Португалии.

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