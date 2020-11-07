Основатель ДУМ Нижегородской области умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8ed8a8ec-21d6-11eb-9062-fa163e074e61_660.jpg Умар Идрисов Фото: islamromnn.ru

Первый руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Нижегородской области Умар Идрисов умер на 67-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Имам-хатыб Нижегородской соборной мечети скончался в ночь на 8 ноября.

Соболезнования семье Идрисова и всей нижегородской мусульманской общине выразил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он отметил, что тот стоял у самых истоков духовного возрождения религиозной общины.

От возвращения мусульманам Нижегородской соборной мечети, строительства десяткой мечетей по всей области и до формирования системы исламского просвещения и образования, воспитания целой плеяды молодых религиозных деятелей — многие достижения нижегородской уммы являются прямой и непосредственной заслугой нашего усопшего брата, — приводит слова Гайнутдина сайт ДУМ.

Отметил вклад Идрисова в развитие межнациональной дружбы региона и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, тот «проводил огромную работу по строительству и реконструкции мусульманских святынь в Нижнем Новгороде и области», поэтому останется в истории как один из самых ярких духовных лидеров.

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