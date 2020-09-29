Театр наций покажет спектакль о Михаиле Горбачёве

https://static.news.ru/photo/6b4f42fa-0264-11eb-ac47-fa163e074e61_660.jpg Чулпан Хаматова и Евгений Миронов на постере спектакля «Горбачев» Фото: Театр Наций/facebook.com

Государственный театр наций объявил о премьере спектакля «Горбачёв» латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Роли в постановке исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

Пресс-атташе театра Максим Андриянов сообщил, что премьерные показы состоятся 10, 11, 14, 16 и 17 октября на основной сцене, передаёт ТАСС. Он рассказал, что Херманис в 2008 году представил спектакль «Рассказы Шукшина», в котором также сыграли Хаматова и Миронов.

Где-то десять лет назад из Москвы в Ригу мне позвонила Чулпан Хаматова. К ней в гримерку после спектакля заглянул Михаил Горбачев, и она передала ему трубку. Минут двадцать он рассказывал мне про свою родную деревню, про юность, про семью, — привёл Андриянов слова режиссёра.

Позже Херманису пришла идея создать постановку, в которой Миронов и Хаматова сыграли Михаила и Раису Горбачёвых. Драматург подчеркнул, что представление посвящено истории семейной пары, «которой было суждено изменить мир и во многом опередить свое время».

Государственный театр наций подготовил более десяти премьер в новом сезоне, который открылся 1 сентября. В первые два дня осени был показан спектакль Олега Долина «Лекарь поневоле», писал NEWS.ru.