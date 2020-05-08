Театр на Таганке покажет онлайн-спектакль «Павшие и живые»

Московский театр на Таганке в День Победы покажет онлайн-спектакль «Павшие и живые». Представление создано по мотивам легендарной постановки Юрия Любимова и Петра Фоменко.
Режиссёром спектакля выступил Анатолий Васильев, работающий в театре с 1964 года,
Именно в этом спектакле впервые возник образ Вечного огня — ещё до того, как его зажгли у могилы Неизвестного солдата, — говорится в сообщении.
23 апреля Театр на Таганке отметил свой 56-й день рождения. По случаю праздничной даты труппа дала первый в своей истории спектакль «Добрый человек из Сезуана». Представление прошло в режиме онлайн, писал NEWS.ru.
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