Театр на Таганке покажет онлайн-спектакль «Павшие и живые»

https://static.news.ru/photo/21d1e77c-9117-11ea-b21a-fa163e074e61_660.jpg Афиша к спектаклю «Павшие и живые» Фото: tagankatheatre/facebook.com

Московский театр на Таганке в День Победы покажет онлайн-спектакль «Павшие и живые». Представление создано по мотивам легендарной постановки Юрия Любимова и Петра Фоменко.

Режиссёром спектакля выступил Анатолий Васильев, работающий в театре с 1964 года, сообщили представители учреждения. Трансляция пройдёт 9 мая в 12:00 мск на сайте в социальных сетях театра. В создании постановки приняли участие актёры Сергей Трифонов, Галина Володина, Артём Болотовский, Никита Лучихин, Кирилл Янчевский и Дмитрий Муляр.

Именно в этом спектакле впервые возник образ Вечного огня — ещё до того, как его зажгли у могилы Неизвестного солдата, — говорится в сообщении.

23 апреля Театр на Таганке отметил свой 56-й день рождения. По случаю праздничной даты труппа дала первый в своей истории спектакль «Добрый человек из Сезуана». Представление прошло в режиме онлайн, писал NEWS.ru.