Скончался педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов

В Москве на 77 году жизни скончался заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств и педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов, об этом в четверг, 13 января, сообщает пресс-служба театрального вуза.

Скончался выдающийся профессор Школы-студии МХАТ Лобанов Михаил Андреевич. Школа-студия МХАТ скорбит и приносит соболезнования родным и близким Михаил Андреевича Лобанова. Вскоре будет опубликована информацию о дате и месте прощания, — сообщили в пресс-службе Школы-студии МХАТ.

Лобанов считался один из ведущих педагогов мхатовской школы. Среди его учеников - звёзды российской сцены такие как Олег Табаков, Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Алена Хованская, Виталий Егоров и многие другие.

Олег Табаков считал его своим главным соратником в деле воспитания театральной молодежи, бесконечно доверял ему, — сказали в пресс-службе журналистам ТАСС.

Михаил Лобанов родился 14 ноября 1945 года. В 1970-е окончил Школу-студию МХАТ и был взят на работу в Художественный театр. В последствии Лобанов также начал ставить спектакли и сниматься в кино. С 1980 года Лобанов стал преподавателем в Школе-студии МХАТ. Также артист работал в Колледже Олега Табакова.

4 января появилась информация, о том, что российский актёр театра и кино Владимир Городничев скончался на 75-м году жизни. О смерти артиста сообщили в Ивановском областном драматическом театре, в котором Городничев выступал с 1973 года.