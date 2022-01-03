Умер актёр театра и кино Владимир Городничев

Российский актёр театра и кино Владимир Городничев скончался на 75-м году жизни. О смерти артиста сообщили в Ивановском областном драматическом театре, в котором Городничев выступал с 1973 года.

Ушёл из жизни Владимир Константинович Городничев. Актёр классической театральной школы, ведущий мастер сцены. Владимир Константинович сыграл множество ролей отечественного и зарубежного репертуара, неоднократно снимался в кино, — говорится в сообщении на сайте театра.

В 1973 году Городничев окончил ГИТИС, в котором прошёл курс Г. Г. Конского и О. Н. Андровского, и в том же году был приглашён в Ивановский драматический театр. Также на протяжение многих лет актёр занимался педагогической деятельностью. Среди ролей актёра — Лопахин («Вишнёвый сад»), Михайло Головин («Царь Фёдор Иоаннович»), Пров («Кому на Руси жить хорошо»), граф Кент («Король Лир»).

Прощание с актёром состоится 6 января.

Ранее сообщалось, что в возрасте 72 лет скончался шоумен, ведущий и популяризатор науки российского происхождения Игорь Богданофф менее чем через неделю после смерти его брата-близнеца Гришки в парижском госпитале. Братья получили известность также благодаря своей эпатажной внешности.