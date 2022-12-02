«Не успеваю выучить роль»: Анатолия Белого сняли со спектакля в Израиле Уехавший из России Анатолий Белый сообщил о пропуске спектакля в израильском театре

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Анатолий Белый

Уехавший из России актер Анатолий Белый, сообщил, что в январе он не будет играть в израильском театре «Гешер» в спектакле «Каренина». Пропуск спектакля он объяснил тем, что не успел выучить роль на иврите, сообщает StarHit.

О том, что его не будет в постановке театра, Белый сообщил в соцсетях.

Друзья, спешу сказать, что в январе я не играю в театре «Гешер» в «Карениной». На сайте учреждения об этом не написано, нет такой практики. Надо звонить и спрашивать в кассе, — написал актер.

Артист сообщил, что репетирует роли в двух спектаклях, поэтому у него не хватает времени осилить роль на иностранном языке.

Параллельно репетирую в двух спектаклях и просто физически не успеваю выучить роль на иврите к январю. Но потом сыграю обязательно! — заверил Белый.

Анатолий Белый не раз выступал с критикой родной страны и сообщал, что в на новом месте чувствует себя счастливым. Актер делится впечатлениями от встреч в Израиле с российским звездами, которые также, как и он, покинули страну.

Ранее теле- и радиоведущая Алла Довлатова сравнила отъезд из России актера МХТ им. Чехова Анатолия Белого, покинувшего страну после начала специальной операции РФ на Украине, с его уходом от жены, актрисы Марины Голуб (1957–2012). Довлатова заявила, что «он потом поступил с родиной, с театром, со зрителем, который его почитал, точно так же, как поступил и с Мариной, очень любившей его».