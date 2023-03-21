В Москве Тверской районный суд зарегистрировал административное дело против актера Дмитрия Назарова. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.
В адрес Тверского районного суда Москвы поступило дело в отношении Назарова Дмитрия о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Дело пока не назначено к рассмотрению, — говорится в сообщении пресс-службы.
За что именно Назарова решили привлечь по административной статье, не уточняется, но неделей ранее в Сети было опубликовано интервью актера, в котором он выступал с критикой СВО. В этом же интервью Назаров заявил, что худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский в январе принял решение уволить его из театра по указанию сверху, чтобы сохранить бронь от мобилизации для 29 сотрудников учреждения. Сейчас Назаров с супругой Ольгой Васильевой живут в Израиле.
В феврале экс-депутат Госдумы Роман Худяков предполагал, что против Назарова вскоре могут завести уголовное дело из-за высказываний об СВО. При этом каких-либо данных об поступавших на актера заявлениях у него не было.