Меньшиков прервал молчание разговорами о еде в театре Ермоловой

Фото: Театр им. М.Н. Ермоловой/facebook.com

Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков после скандала с уволенными актёрами рассказал о планах на 96-й сезон. На странице театра в Facebook сообщается, что в понедельник актёр участвовал в презентации театрального меню.

Меньшиков рассказал, что на Основной сцене осенью состоятся три премьеры. В частности, Данил Чащин откроет сезон спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда» по произведению Николая Лескова. В ноябре Олег Долин представит...