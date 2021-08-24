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Меньшиков прервал молчание разговорами о еде в театре Ермоловой

12:07, 24 августа 2021
Меньшиков прервал молчание разговорами о еде в театре Ермоловой Фото: Театр им. М.Н. Ермоловой/facebook.com
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Художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков после скандала с увольнением множества артистов наконец-то прервал медийное молчание и выступил с анонсом нового театрального меню в сторис культурного учреждения.

Шесть часов вечера. У вас два билета в Театр имени Ермоловой. Вам хочется не просто в буфет, а вкусно поесть. И вот тут-то вы сможете попробовать два сета. «Первый звонок» и «второй звонок». А вот третий звонок вы услышите уже непосредственно в Театре имени Ермоловой, — анонсировал Меньшиков.

Незадолго до этого Меньшиков был вовсе не так разговорчив, наотрез отказавшись давать какие-либо комментарии журналистам, за исключением «официальных», опубликованных на сайте театра Ермоловой. В сообщении говорилось, что все действия руководства культурного учреждения, а именно увольнение и разжалование 18 актёров, произведены в соответствии с законом. Также там было сказано, что все недовольные могут обращаться в суд и выдвигать свои претензии против театра на законных основаниях.

Ранее Меньшиков рассказал, чего стоит ждать в новом сезоне театра Ермоловой.

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