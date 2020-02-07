https://static.news.ru/photo/3e492296-49b2-11ea-8acd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Машков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры московского театра «Табакерка» устроили закрытый показ на юбилее уральского олигарха Анатолия Павлова.

Бизнесмен подтвердил изданию URA.ru, что худрук театра Владимир Машков давал в его честь спектакль «Матросская тишина». Олигарх отмечал своё 70-летие.

Подтверждаю. Мы дружим много лет, много лет мы вместе с ними, некоторые из них — мои стипендиаты, — заявил бизнесмен.

Павлов также рассказал, что дружил с Олегом Табаковым и оплачивал общежитие его студентов.

В тот же день Машков в статусе члена рабочей группы по внесению правок в Конституцию России встретился с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько. Переговоры были посвящены предложениям по изменению положений в документе.

Машков в беседе с NEWS.ru назвал важными меры оказания поддержки творческим коллективам и школам искусств, которые предложил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он также позитивно оценил другие инициативы главы государства.