Актёры московского театра «Табакерка» устроили закрытый показ на юбилее уральского олигарха Анатолия Павлова.
Бизнесмен
Подтверждаю. Мы дружим много лет, много лет мы вместе с ними, некоторые из них — мои стипендиаты, — заявил бизнесмен.
Павлов также рассказал, что дружил с Олегом Табаковым и оплачивал общежитие его студентов.
В тот же день Машков в статусе члена рабочей группы по внесению правок в Конституцию России встретился с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько. Переговоры были посвящены предложениям по изменению положений в документе.
Машков в беседе с NEWS.ru назвал важными меры оказания поддержки творческим коллективам и школам искусств, которые предложил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он также позитивно оценил другие инициативы главы государства.
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