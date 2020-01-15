Актёр Владимир Машков в беседе с NEWS.ru назвал важными меры оказания поддержки творческим коллективам и школам искусств, которые предложил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. Он также позитивно оценил другие инициативы главы государства.
Если говорить относительно моей деятельности, та поддержка, которая будет оказана творческим коллективам, школам искусств, это невероятно важно. Меня очень вдохновило, что будет увеличено количество бюджетных мест в вузах. Непосредственно наш театр молодой, в прошлом году в коллективе театра родилось 17 детей. И то, что будет продолжаться история с материнским капиталом и будут выплаты до семи лет, для нас это очень важно и очень необходимо. Не знаю, насколько это радикальный выход из демографического кризиса, но во всяком случае это очень внятная попытка вернуться к любви, — сказал актёр.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию о том, что количество бюджетных мест в российских вузах необходимо ежегодно увеличивать, особенно в региональных.
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