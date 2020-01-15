Если говорить относительно моей деятельности, та поддержка, которая будет оказана творческим коллективам, школам искусств, это невероятно важно. Меня очень вдохновило, что будет увеличено количество бюджетных мест в вузах. Непосредственно наш театр молодой, в прошлом году в коллективе театра родилось 17 детей. И то, что будет продолжаться история с материнским капиталом и будут выплаты до семи лет, для нас это очень важно и очень необходимо. Не знаю, насколько это радикальный выход из демографического кризиса, но во всяком случае это очень внятная попытка вернуться к любви, — сказал актёр.