«Гоголь-центр» объявил о начале продажи билетов на новый сезон

https://static.news.ru/photo/77d91776-dbb8-11ea-a092-fa163e074e61_660.jpg «Мизантроп» Фото: «Гоголь-центр»

Московский театр «Гоголь-центр» открыл продажу билетов на спектакли нового сезона, который начнётся 6 сентября. Первым представлением будет благотворительная акция «Концерт врачам», на который билеты продаваться не будут.

В сентябре состоится премьера спектакля «Красный Крест», показы которого начнутся с 18 сентября. Сюжет основан на воспоминаниях женщины, работавшей с официальными документами и письмами Международного Красного Креста во время Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

Театр в октябре проведёт фестиваль «Одоевский.FEST», посвящённый писателю и музыканту Владимиру Одоевскому. Одним из событий мероприятия станет спектакль «Человек без имени», рассказывающий о герое, который проводит девять дней на карантине, и только загадочный курьер привозит ему посылки с едой.

Кроме того, осенью зрители смогут увидеть и другие постановки «Гоголь-центра», среди которых «Мизантроп», «Мёртвые души», «Палачи» и «Маленькие трагедии».

Как писал NEWS.ru, «Гоголь-центр» опубликовал клип на песню «Цветное лето». Актёры и команда записали трек и снялись для видео, находясь в изоляции дома.