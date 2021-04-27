Алиса Фрейндлих выйдет на сцену впервые после коронавируса

https://static.news.ru/photo/77aa5b50-a7e8-11eb-a007-96000091f725_660.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих выйдет на сцену впервые после выздоровления от коронавируса. Зрители увидят её в главной роли в спектакле БДТ имени Товстоногова «Волнение», сообщили в театре.

Продажа билетов на постановку Ивана Вырыпаева, написанную им специально для БДТ и Фрейндлих, стартует 28 апреля в 13:00.

Спектакль состоится на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) 25 мая, 2 и 17 июня, а также 4 июля, — говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что 17 февраля Алису Фрейндлих выписали из больницы, где она проходила курс лечения и реабилитации после перенесённого COVID-19. Она поблагодарила «замечательных врачей и медсестёр» научно-клинического центра № 122 имени Л. Г. Соколова за то, что те «сделали всё возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы».

86-летнюю Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге 25 декабря. При этом поражение лёгких у неё стремительно развивалось — с 30% до 90%. Длительное время актриса находилась в реанимации.