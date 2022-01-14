Джокович повторно отправлен в иммиграционный изолятор в Мельбурне

Сербский теннисист Новак Джокович снова отправлен в иммиграционный изолятор в Мельбурне, сообщает Reuters. Вместе с ним в учреждении находятся 33 человека, среди которых есть претенденты на получение статуса беженца и туристы, отправленные на карантин. Накануне была вновь аннулирована австралийская виза Джоковича из-за того, что он нарушил антиковидные правила.

Джокович снова прибыл в Park Hotel, тот самый отель для задержанных иммигрантов, где теннисист уже находился на прошлой неделе, — передаёт Reuters.

Накануне министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук снова постановил аннулировать визу теннисиста. Согласно решению ведомства, спортсмену придётся покинуть страну в ближайшее время. Джоковичу будет запрещено въезжать на территорию Австралии на протяжении трёх лет.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ранее заявил, что теннисисту отменили визу из-за той цены, которую заплатили австралийцы в ходе борьбы с пандемией COVID-19. Чиновник считает, что результаты этой борьбы нужно защищать.

Ранее австралийский суд постановил, что визу Джоковича аннулировали незаконно. Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию серба и постановил освободить его в течение получаса после завершения заседания. Это решение было принято из-за того, что в мельбурнском аэропорту Джоковичу не позволили предоставить все необходимые документы и проконсультироваться с юристами.

7 января Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, из-за проблем с документами.

Теннисист не вакцинировался от COVID-19, а власти Австралии установили правила, согласно которым в страну могут въехать только привитые люди либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Лидер мирового тенниса не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.

Ранее сообщалось, что Джоковичу грозит до трёх лет лишения свободы за нарушение антиковидных мер в Сербии. 20-кратный чемпион турниров Большого шлема мог сфальсифицировать положительный тест на коронавирус.