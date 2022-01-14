Премьер-министр Австралии прокомментировал повторную отмену визы Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал повторную отмену визы для сербского теннисиста Новака Джоковича. Чиновник считает, что результаты борьбы с пандемией нужно защищать. Слова Моррисона приводит The Guardian.

Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр, — сказал Моррисон.

Он добавил, что в Австралии смертность одна из самых низких в мире, а уровень вакцинации — один из самых высоких.

Ранее в пятницу стало известно, что Джоковичу снова аннулирвали австралийскую визу. Такое решение принял министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук. 34-летнему спортсмену придётся покинуть страну в ближайшее время.

Джокович — не вакцинировался от Covid-19, а Австралийские власти установили правила, согласно которым в страну могут въехать только вакцинированные люди, либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Лидер мирового тенниса не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.