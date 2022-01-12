Новаку Джоковичу грозит до трёх лет тюрьмы

Теннисисту Новаку Джоковичу грозит до трёх лет лишения свободы за нарушение антиковидных мер в Сербии. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» мог сфальсифицировать положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Der Spiegel.

Немецкая газета обнаружила в ПЦР-тестах Джоковича несколько нестыковок. Согласно документам, результаты положительного теста на коронавирус у спортсмена появились в 20:19 16 декабря, но временная метка на сайте указывает на 14:21 26 декабря.

Временная метка отрицательного теста серба совпадает с временем, указанным в материалах дела – 16:43 22 декабря. Кроме того, положительный тест зарегистрирован в системе под номером 7371999, а отрицательный — 7320919. Таким образом, тест, который якобы был сдан раньше, ввели в систему позже. Это может указывать на то, что он был сфальсифицирован.

Отметим, что сам Джокович признал , что 18 декабря дал интервью и участвовал в фотосессии L’Equipe в Белграде, когда уже знал, что сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, в письменных показаниях федеральному суду в Мельбурне Джокович настаивал на том, что диагноз ему поставили 16 декабря.

В Сербии нарушение антиковидных мер предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет.

В данный момент 34-летний спортсмен находится в Мельбурне и готовится к Открытому чемпионату Австралии. Судья постановил, что его визу аннулировали незаконно, однако его все же могут депортировать.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.