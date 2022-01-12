Новаку Джоковичу грозит до трёх лет тюрьмы

Теннисисту Новаку Джоковичу грозит до трёх лет лишения свободы за нарушение антиковидных мер в Сербии. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» мог сфальсифицировать положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Der Spiegel.
Немецкая газета
Временная метка отрицательного теста серба совпадает с временем, указанным в материалах дела – 16:43 22 декабря. Кроме того, положительный тест зарегистрирован в системе под номером 7371999, а отрицательный — 7320919. Таким образом, тест, который якобы был сдан раньше, ввели в систему позже. Это может указывать на то, что он был сфальсифицирован.
Отметим, что сам Джокович
В Сербии
В данный момент 34-летний спортсмен находится в Мельбурне и готовится к Открытому чемпионату Австралии. Судья постановил, что его визу аннулировали незаконно, однако его все же могут депортировать.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.