Отец Джоковича обратился к королеве Великобритании по поводу своего сына

Отец теннисиста Новака Джоковича Срджан напрямую обратился к королеве Великобритании Елизавете II с просьбой помочь своему сыну в решении визовых проблем в Австралии. Кроме того, Джокович-старший назвал австралийского премьер-министра Скотта Моррисона «диктатором» за то, что последний приказал арестовать и депортировать Новака.

Самодержавие сегодня показало своё истинное лицо. Вопреки решению суда, диктатор Скотт (премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. — NEWS.ru) приказал арестовать моего сына, чемпиона мира Новака Джоковича и депортировать, запретив ему въезд в страну на долгие три года. Суд показал, что в Австралии существует закон, но Скотт решил взять правосудие в свои руки, — сказал Срджан Джокович.

Он призывал королеву Великобритании Елизавету вмешаться и защитить права сына, а также прекратить его политическое преследование.

В понедельник Джокович выиграл дело в суде Мельбурна, добившись отмены решения об аннулировании его визы. Но ещё в здании суда представитель австралийского МВД предупредил судью, что власти имеют возможность повторной отмены визы серба при помощи личных полномочий премьер-министра. Отмечается, что руководство Австралии намерено выдворить Джоковича из страны.

7 января 34-летнего спортсмена не пустили в страну из-за неправильно оформленной визы и отсутствия законного медотвода от вакцинации от коронавируса.

Австралия как бывшая английская колония, которая в XVIII веке использовалась как место ссылки для преступников, в настоящий момент входит в Британское содружество наций, главой которого является королева Великобритании Елизавета II, она же является монархом и формальным главой австралийского государства.