Хачанов оценил свой прорыв на Australian Open-2023 Хачанов оценил свой прорыв на Australian Open-2023 и поделился ожиданиями от матча с Циципасом

Фото: IMAGO/Schreyer/Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов в интервью телеграм-каналу Больше! рассказал о своей игре на Australian Open-2023. Также 26-летний москвич поделился ожиданиями от полуфинального матча с греком Стефаносом Циципасом.

Очень рад выйти в полуфинал AO-2023, второй подряд полуфинал на ТБШ, после прошлогоднего US Open. Я доволен почти всеми компонентами своей игры. Ожидаю очень тяжелого матча с Циципасом. Будет сложно. Я постараюсь показать свою лучшую игру и посмотрим, что из этого получится, — сказал Хачанов.

Хачанов сыграет с Циципасом 27 января.



Ранее в среду, 25 января, Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу на Australian Open. Четвертьфинальный матч завершился со счетом 3:0 в пользу серба. Счет по сетам — 6:1, 6:2, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

23 января охранник Australian Open не хотел пускать на трибуны болельщиков с сербским флагом, перепутав его с российским. В итоге фанатам удалось убедить секьюрити и попасть на матч Новака Джоковича с флагом Сербии.

19 января украинские болельщики оскорбляли Рублева на Australian Open во время игры против финского теннисиста Эмиля Руусувуори.