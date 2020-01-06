https://static.news.ru/photo/69136fea-3166-11ea-9208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Матчи Открытого чемпионата Австралии из-за лесных пожаров в стране могут пройти на крытых кортах.

Здоровье участников турнира и фанатов в приоритете, поэтому мы будем принимать решения, держа это в уме, — цитирует директора турнира Крэйга Тайли агентство Reuters.

Организаторы турнира сообщили, что в Австралии есть три стадиона с раздвижной крышей и восемь крытых кортов в Мельбурн-парке, на которых можно провести соревнования.

Australian Open пройдёт с 20 января до 2 февраля в Мельбурне.

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова перечислила $25 тысяч на борьбу с природными пожарами в Австралии, писал NEWS.ru.