Матчи Открытого чемпионата Австралии из-за лесных пожаров в стране могут пройти на крытых кортах.
Здоровье участников турнира и фанатов в приоритете, поэтому мы будем принимать решения, держа это в уме, — цитирует директора турнира Крэйга Тайли агентство Reuters.
Организаторы турнира сообщили, что в Австралии есть три стадиона с раздвижной крышей и восемь крытых кортов в Мельбурн-парке, на которых можно провести соревнования.
Australian Open пройдёт с 20 января до 2 февраля в Мельбурне.
Ранее российская теннисистка Мария Шарапова перечислила $25 тысяч на борьбу с природными пожарами в Австралии, писал NEWS.ru.
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