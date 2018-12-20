Apple отказалась признавать изгиб iPad Pro браком

https://news.ru/storage/news/855164d19ba1fd5c6d95c704d710d745/f680d768-7adb-4b5e-b464-ce542c44ab23_850.jpg Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Корпорация Apple заявила, что изогнутость новых iPad Pro является нормой, а не заводским браком. По мнению технологического гиганта, такой дефект не влияет на работу устройства.

В Купертино подтвердили, что обновлённые планшеты могут поступать в продажу с небольшим изломом металлического корпуса, передаёт The Verge. Такая проблема проявляется, когда части гаджета охлаждаются после сборки, и это побочное явление производственного процесса.

Apple confirms some iPad Pros ship slightly bent, but says it’s normal https://t.co/ZLn8pjhkJx pic.twitter.com/smug8octg0 — The Verge (@verge) 20 декабря 2018 г.

Планшетный компьютер нового поколения представлен в Соединённых Штатах по цене от $799 до $1899. Российская цена начинается с 65,9 тыс. рублей, а самый дорогой вариант обойдётся почти в 154 тыс. рублей.

Ранее бенчмарк AnTuTu представил список самых популярных iOS-устройств в ноябре. На первом месте расположился планшет iPad Pro (диагональ 12,9 дюйма) с результатом 99%, сообщал News.ru.