Apple отказалась признавать изгиб iPad Pro браком

Корпорация Apple заявила, что изогнутость новых iPad Pro является нормой, а не заводским браком. По мнению технологического гиганта, такой дефект не влияет на работу устройства.

В Купертино подтвердили, что обновлённые планшеты могут поступать в продажу с небольшим изломом металлического корпуса, передаёт The Verge. Такая проблема проявляется, когда части гаджета охлаждаются после сборки, и это побочное явление производственного процесса.

Apple confirms some iPad Pros ship slightly bent, but says it’s normal https://t.co/ZLn8pjhkJx pic.twitter.com/smug8octg0