Apple отказалась признавать изгиб iPad Pro браком

Корпорация Apple заявила, что изогнутость новых iPad Pro является нормой, а не заводским браком. По мнению технологического гиганта, такой дефект не влияет на работу устройства.
В Купертино подтвердили, что обновлённые планшеты могут поступать в продажу с небольшим изломом металлического корпуса, передаёт The Verge. Такая проблема проявляется, когда части гаджета охлаждаются после сборки, и это побочное явление производственного процесса.
Apple confirms some iPad Pros ship slightly bent, but says it’s normal https://t.co/ZLn8pjhkJx pic.twitter.com/smug8octg0— The Verge (@verge) 20 декабря 2018 г.
Планшетный компьютер нового поколения представлен в Соединённых Штатах по цене от $799 до $1899. Российская цена начинается с 65,9 тыс. рублей, а самый дорогой вариант обойдётся почти в 154 тыс. рублей.
Ранее бенчмарк AnTuTu представил список самых популярных iOS-устройств в ноябре. На первом месте расположился планшет iPad Pro (диагональ 12,9 дюйма) с результатом 99%, сообщал News.ru.