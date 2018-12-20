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Apple отказалась признавать изгиб iPad Pro браком

Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Корпорация Apple заявила, что изогнутость новых iPad Pro является нормой, а не заводским браком. По мнению технологического гиганта, такой дефект не влияет на работу устройства.

В Купертино подтвердили, что обновлённые планшеты могут поступать в продажу с небольшим изломом металлического корпуса, передаёт The Verge. Такая проблема проявляется, когда части гаджета охлаждаются после сборки, и это побочное явление производственного процесса.

Планшетный компьютер нового поколения представлен в Соединённых Штатах по цене от $799 до $1899. Российская цена начинается с 65,9 тыс. рублей, а самый дорогой вариант обойдётся почти в 154 тыс. рублей.

Ранее бенчмарк AnTuTu представил список самых популярных iOS-устройств в ноябре. На первом месте расположился планшет iPad Pro (диагональ 12,9 дюйма) с результатом 99%, сообщал News.ru.


#apple #брак #ipad
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