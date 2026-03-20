В Telegram обнаружили неожиданную тенденцию после новостей о запрете

«Коммерсант»: рекламодатели нарастили активность в Telegram после ограничений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рекламодатели в России резко нарастили активность в Telegram, несмотря на ограничения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса закупки рекламы в telegram-каналах CloudBuying. Согласно его данным, число рекламных постов в Telegram в феврале—марте 2026 года выросло примерно на 50% по сравнению с тем же периодом 2025 года, в отдельные дни размещалось до 50–52 тыс. публикаций в сутки.

Как сказано в материале, рекламодатели увеличили число размещений в мессенджере после 10 февраля, когда Роскомнадзор объявил об ограничениях Telegram. Отмечается, что количество публикаций выросло на 15–20% по сравнению с началом года. Если в январе и первой половине февраля в мессенджере выходило около 30–45 тыс. рекламных сообщений в день, то после объявления регулятора их число достигло 50–52 тыс.

Максимум был зафиксирован 12 февраля — тогда было опубликовано 51,8 тыс. рекламных публикаций с совокупным охватом около 163 млн просмотров. Всего в выборку CloudBuying вошло более 7,6 млн рекламных упоминаний с маркировкой ЕРИД, их суммарные просмотры превысили 45 млрд. С начала марта активность несколько снизилась — до 44–45 тыс. постов в сутки, говорится в материале издания.

В CloudBuying связывают всплеск спроса с реакцией рынка на заявления регуляторов: рекламодатели стремятся запустить кампании уже в марте, опасаясь возможных ограничений в будущем. Дополнительный импульс рынку придало заявление ФАС от 5 марта. Ведомство тогда указало, что реклама в Telegram из-за ограничений мессенджера является незаконной, поскольку такие интеграции нарушают закон «О рекламе».

Ранее появилась информация, что по итогам вторника, 17 марта, Telegram заблокировал 114 348 групп и каналов. Предыдущий максимум был зафиксирован 10 марта, когда удалили 102 612 сообществ.

Telegram
ФАС
Роскомнадзор
реклама
