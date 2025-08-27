Россиянам рассказали, зачем оставлять компьютер включенным

Постоянная работа компьютера позволяет оптимизировать процессы в системе, а также повысить продуктивность устройства, заявил телеканалу «Краснодар» инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов. Он отметил, что во время нее компьютер будет загружать файлы, синхронизировать данные, а также выполнять резервное копирование.

Если перестанете отключать компьютер, можете действительно заметить ряд плюсов. Самое простое — не придется ждать загрузки. Все обновления будут скачиваться и устанавливаться в автоматическом режиме. При постоянном включении меньше риска повреждения компонентов из-за регулярных скачков напряжения при включении и выключении, — отметил Сафронов.

Он также добавил, что к включенному компьютеру можно получить удаленный доступ из любой точки мира. К примеру, это позволяет легко управлять файлами на домашнем ПК из офиса, и наоборот.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft начала предлагать Windows 11 для компьютеров, которые официально не поддерживают операционную систему (ОС). Журналисты предположили, что компания снизила минимальные технические требования для установки, теперь это можно сделать без криптографического модуля TPM 2.0.