Ошибки при стирке, которые убивают технику: как продлить срок службы

Стиральная машина кажется простой в использовании, но даже мелкие ошибки могут значительно сократить срок ее службы и испортить вещи. Правильная эксплуатация помогает избежать лишних затрат на ремонт и сохранить технику надолго.

Перегрузка барабана

Слишком большое количество белья создает чрезмерную нагрузку на подшипники и двигатель. Это ускоряет износ деталей, а неравномерное распределение вещей вызывает сильную вибрацию, которая повреждает корпус и внутренние узлы.

Неподходящие моющие средства

Использование порошка для ручной стирки приводит к обильному пенообразованию. Излишки пены проникают в электронные компоненты, вызывают сбои и даже короткое замыкание.

Пренебрежение чисткой

Фильтр и уплотнительная манжета требуют регулярного ухода. Их загрязнение становится причиной плесени, неприятного запаха и протечек. Засоренный фильтр мешает работе насоса, а игнорирование очистки лотка для порошка ведет к засорению каналов подачи воды и размножению грибка.

Опасные предметы при стирке

Металлические элементы одежды, если их не помещать в специальные мешки, царапают барабан и бак. Это может вызвать коррозию и повредить защитное покрытие.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неправильный выбор режима

Несоблюдение рекомендаций производителя по режимам стирки вредит и технике, и одежде. Деликатные ткани быстро изнашиваются, если стирать их на слишком интенсивных программах.

Главное правило

Регулярный уход и внимание к деталям продлевают срок службы техники и сохраняют качество вещей. Профилактика всегда проще и дешевле, чем ремонт или покупка новой машины.

Осознанное использование стиральной машины превращает ее в надежного помощника, который прослужит долгие годы без сбоев.

