12 ноября 2025 в 14:18

Google обвинили в слежке за пользователями

Bloomberg: Google обвиняют в применении ИИ для слежки за клиентами

Корпорация Google оказалась в центре судебного разбирательства по обвинению в незаконном сборе личных данных пользователей с использованием искусственного интеллекта Gemini, передает Bloomberg. Иск был подан в федеральный суд Сан-Хосе, штат Калифорния.

По информации издания, Google активировала функцию Gemini для сбора данных о личных переписках в Gmail, Google Chat и видеоконференциях Google Meet без предварительного уведомления или согласия пользователей. Ранее активация требовала ручного вмешательства. Функцию можно деактивировать через настройки конфиденциальности. Корпорация Google подозревается в несоблюдении законодательства штата Калифорния, касающегося защиты личных данных, которое было введено в действие в 1967 году.

Ранее семь семей из США и Канады подали иски против OpenAI, обвинив чат-бот ChatGPT в подстрекательстве к суициду. Согласно утверждениям истцов, четверо человек, включая несовершеннолетнего, покончили с жизнью, а трое получили серьёзные психологические травмы после длительного общения с искусственным интеллектом. Истцы требуют возмещения ущерба и изменения алгоритмов работы ChatGPT для предотвращения опасных диалогов.

