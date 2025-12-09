ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:53

Две популярные игровые франшизы могут вернуться на российский рынок

Игры серий Call of Duty и FallOut могут вновь стать доступны в России

Участники выставок Comic Con Russia Участники выставок Comic Con Russia Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Популярные игровые франшизы Call of Duty и FallOut могут официально вернуться на российский рынок в 2026 году, сообщает Telegram-канал SHOT. Данная возможность появилась после того, как американские правообладатели Activision Publishing Inc. и ZeniMax Media Inc. зарегистрировали в России соответствующие товарные знаки, что позволит им легально издавать программное обеспечение под этими брендами.

До этого обе франшизы фактически покинули страну, прекратив прямые продажи и техническую поддержку для российских игроков. В настоящее время геймеры могут получить доступ к этим тайтлам только через неофициальные каналы.

Ранее известный инсайдер и журналист Том Хендерсон заявил, что компания Rockstar Games завершила разработку контента для Grand Theft Auto VI и перешла к финальному этапу оптимизации. По его словам, команда сейчас устраняет программные ошибки и проверяет стабильность продукта, чтобы обеспечить выпуск без серьезных технических сложностей.

Кроме того, в Роскомнадзоре сообщили, что данные о блокировке популярной игры Minecraft не являются правдивыми. До этого в ряде Telegram-каналов появились утверждения о якобы включении этой игры в перечень запрещенных.

Call of Duty
Fallout
игры
товарные знаки
