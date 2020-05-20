YouTube в России просят заблокировать навечно

Компания Ontarget, разрабатывающая тесты для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск о блокировке видеосервиса YouTube в России. По словам гендиректора компании Светланы Симоненко, видеохостинг, согласно антипиратскому законодательству, должен быть полностью заблокирован из-за повторного нарушения.
Об этом
Эксперты и юристы, опрошенные изданием, сомневаются, что суд, а первое заседание намечено на 5 июня, решится на жёсткие меры.
Ранее NEWS.ru сообщал, что корпорация Google приняла решение закрыть сервис Google Play Music в пользу YouTube Music. Как отметили в компании, переход начался ещё два года назад, а поисковый гигант постепенно добавлял больше функций для ускорения процесса. С 13 мая Google начала облегчать полный переход с одного сервиса на другой при помощи специальных инструментов передачи.
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