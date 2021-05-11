YouTube будет платить авторам контента для конкуренции с TikTok

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Видеохостинг YouTube создал фонд Shorts Fund, который будет выделять финансирование авторам коротких видеороликов на платформе YouTube Shorts, конкурирующей с TikTok. На эти цели выделили $100 млн, передаёт Techcrunch.

Программа предполагает выделение средств не на конкретный проект, а в качестве поощрения для авторов. Деньги будут платить самым популярным авторам.

Для создателей контента существует одно требование — ролики должны быть оригинальными. То есть автор, рассчитывающий на поддержку от YouTube, не может загрузить видео, которое он уже публиковал в конкурирующем сервисе.

В компании пообещали раскрыть подробности о программе в течение ближайших трёх месяцев, когда фонд запустят. Практика поощрений будет действовать в 2021 и 2022 годах.

Деньги популярным авторам выплачивают многие популярные сервисы, среди которых Snapchat, TikTok и Clubhouse.

Ранее стало известно, что TikTok тестирует собственный сервис по поиску работы. Разработчики хотят предложить соискателям оставлять резюме в видеоформате. По задумке авторов, пользователи будут креативно рассказывать о своём опыте и умениях на видео. Кроме того, соискателей попросят разместить такие резюме в профиле TikTok, чтобы разрекламировать новую платформу.