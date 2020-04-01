«ВКонтакте» запустила ленту без новостей про коронавирус

https://static.news.ru/photo/1b008d2c-741b-11ea-b464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ВКонтакте» представила новую ленту #лучшедома для пользователей, уставших от новостей о коронавирусе. Как отметили разработчики, она включает в себя только бесконечный познавательный и развлекательный контент.

Новостей про пандемию сейчас очень много. За ними важно следить, чтобы понимать всю серьёзность ситуации и знать, какие меры принимаются для защиты людей. Но не менее важно и переключаться: чтобы снять психологическое давление, поднять себе настроение и пополнить запас сил. Мы решили отказаться от шуток на 1 апреля и заменить их на хорошие новости, — рассказал руководитель направления потребления контента и рекомендаций «ВКонтакте» Андрей Якушев.

Пользователи увидят в ленте трансляции концертов и других культурных событий, узнают, чем заняться на самоизоляции, а также примут участие во флешмобах и конкурсах. Также VK готовит мини-приложение с расписанием онлайн-событий и подборками рекомендаций — выбрав дату и категорию, пользователи увидят запланированные мероприятия, тематические статьи и видео.

Лента #лучшедома находится в разделе «Интересное» в приложении и во вкладке «Новости» в десктопной версии.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустят трансляцию лучших постановок Мариинского театра. Проект получил название «Марафон искусства».