Социальная сеть «ВКонтакте» установила новые рекорды по просмотрам видео за последние две недели, сообщает пресс-служба соцсети. Резкий рост наблюдается у видеоконтента — на 40% чаще смотрят видео, в два раза чаще загружают короткие вертикальные ролики в «Клипах».

8 марта социальная сеть достигла рекорда в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов за сутки.

При этом на платформу продолжают приходить новые пользователи. Так, за последние две недели ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 тысяч человек, и компания прогнозирует дальнейший рост. Количество ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%.

Кроме того, пользователи на 20% чаще добавляли друг друга в друзья и на 12% — созванивались.

Ранее соцсеть отмечала, что в декабре 2021 года её видео набрали рекордные 1,2 млрд просмотров в день, сообщает пресс-служба соцсети. А выручка увеличилась на 21,9% — до 27,9 млрд рублей по итогам года.

Каждый год пользователи видеоплатформы «VK Видео» смотрят 2,2 млрд уникальных видео, а авторы загружают больше 250 млн роликов. Ежемесячно просматривают видео 75 млн зрителей. Также отмечается, что в IV квартале 2021 года выручка от рекламы в видео выросла более чем в шесть раз.