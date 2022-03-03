«ВКонтакте» сообщила о рекордных просмотрах видео в конце 2021 года

В декабре 2021 года видео социальной сети «ВКонтакте» набрали рекордные 1,2 млрд просмотров в день, сообщает пресс-служба соцсети. А её выручка увеличилась на 21,9% — до 27,9 млрд рублей по итогам года.

Каждый год пользователи видеоплатформы «VK Видео» смотрят 2,2 млрд уникальных видео, а авторы загружают больше 250 млн роликов. Ежемесячно просматривают видео 75 млн зрителей. Также отмечается, что в четвёртом квартале 2021 года выручка от рекламы в видео выросла более чем в шесть раз.

«ВКонтакте» остаётся крупнейшей российской соцсетью, её ежемесячная аудитория — 72,5 млн пользователей, а дневная — до 47 млн. Также «ВКонтакте» лидирует по количеству публикаций: за октябрь 2021 года их появилось более 408 млн, что в три раза больше, чем на любой другой площадке. Кроме того, это на 95 млн больше, чем на всех крупных платформах, вместе взятых.

Ранее «ВКонтакте» запустила автоматическое формирование ленты с трендами и главными событиями на основе анализа нейросети. Алгоритм анализирует популярность тем и учитывает интересы пользователя.

Также при необходимости формат сюжетов позволяет быстро ознакомиться с темой или же погрузиться в неё — перейти сразу к первоисточнику.