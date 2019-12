Как предположило издание WABetaInfo, она поможет администраторам групп в WhatsApp не забивать память хранением переписки. Отмечается, что участники чатов этой функцией пользоваться не смогут.

Включить удаление сообщений можно в настройках группы. Для этого админ должен установить срок хранения переписки. Он варьируется от одного часа до одного года.