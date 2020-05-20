В Сбербанке рассказали о массовой подделке сайтов госуслуг мошенниками

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Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что специалисты учреждения за время пандемии коронавируса выявили почти 300 интернет-ресурсов, имитирующих сайты госуслуг и сайты с пропусками на период самоизоляции.

Только поддельных ресурсов, торгующих электронными пропусками, выявлено около 200. Также нами зафиксировано более 70 фейковых сайтов госуслуг — среди их доменов встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и так далее, — сказал Кузнецов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в первом квартале 2020 года выявлено 10 тысяч созданных мошенниками онлайн-ресурсов. Это число вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года. Россияне же стали в 10 раз чаще переходить на мошеннические сайты. За три первых месяца этого года они посетили их 15 млн раз, отметил финансист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Сбербанка выявили новые схемы мошенничества, к которым прибегают злоумышленники во время пандемии COVID-19. Жулики стали использовать схемы с кадровыми агентствами, которые обещают трудоустройство на удалёнке за плату, а также вариант с возвратом НДС, при котором жертвы сами переводят деньги мошенникам.