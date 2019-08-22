https://static.news.ru/photo/f7210176-c479-11e9-9c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Тестирование сетей связи пятого поколения (5G) в столице начнётся в «Москва-Сити» и на Воробьёвых горах. Об этом сообщил представитель компании «Мегафон» Юрий Нехайчук.

Он рассказал, что 5G сейчас испытывают на частотах 28 ГГц. При этом, по словам экспертов, для массового покрытия городов сетями нового поколения данный диапазон не подходит. Он позволяет подключать лишь вокзалы, торговые центры и другие локальные точки.

Как пишет газета « Известия », самый подходящий для связи пятого поколения диапазон 3,4–3,8 ГГц пока занят другими пользователями, в частности, Минобороны.

В начале августа сотовый оператор Tele2 и компания Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Уличное покрытие участка охватывает Тверскую улицу: от Кремля до Садового кольца, писал News.ru.